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Publié le Jeudi 21 mai 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
Diorama Buki : le loisir créatif à la mode
Pensez à la fête des mères !Les maquettes et la création de dioramas a vécu, depuis une paire d'années, une véritable révolution. De nombreux constructeurs se sont mis à en ajouter dans leur gamme et ce qui était un loisir de niche au départ est devenu une vraie frénésie créatrice prisée de toutes et tous.
On croise même des boutiques spécialisées, qui ne vendent que ça...
Dans la veine des LEGO, mais proposant une alternative bienheureuse, les dioramas font fureur.
Buki a lancé sa gamme Diorama 3D et propose de créer de petits bâtiments. Vous pourrez, pour un prix vraiment attractif de 19,90 €, vous offrir la librairie, le café, la boulangerie ou le fleuriste.
Tout est indiqué sur la boîte : le nombre de pièces, la durée estimée de fabrication et la difficulté.
S'ils sont conseillés aux plus de 10 ans... notez que les adultes apprécient paritculièrement ce genre de loisirs créatifs. Et que c'est bientôt la fête des mères...
Vous allez donc détacher, des planches, de minuscules pièces en bois et les emboîter. Parfois, il faudra les coller (la colle est incluse). Une notice illustrée vous montre pas à pas la construction de votre diorama.
Enfin, un éclairage LED, compris également, donne une ambiance supplémentaire et vient sublimer l'ensemble.
Le montage est minutieux. Il faudra effectivement bien 2 à 3 heures pour l'effectuer. Les plus jeunes auront très certainement besoin d'un adulte.
Alors on pourra noter que certains passages manquent un peu de clarté sur la notice (rien d'impossible, il faut réfléchir un peu plus) et que certaines pièces s'emboîtent difficilement (d'où la nécessité d'un adulte). Mais le résultat est plutôt chouette. Ça rend vraiment bien, notamment quand on l'éclaire.
Il existe de nombreux modèles et marques de dioramas, dont les prix peuvent parfois être exorbitants. La plupart tournent autour de 30 à 50 €. Ces dioramas Buki sont moins chers mais le rendu est tel que c'est un excellent rapport qualité-prix. Ou plutôt, plaisir-prix.
Au final, donc, voilà une chouette idée cadeau, pour toutes les occasions. Et comme dimanche, c'est la fête des mères...
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