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Publié le Jeudi 21 mai 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir est sorti
Mais seulement si vous l'avez précommandéLEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir est sorti sur PC, PS5, Xbox Series, à condition que vous ayez précommandé la Deluxe Edition, sinon il faudra attendre demain pour y jouer. Notez que le jeu est aussi prévu sur Nintendo Switch 2 mais la date de sortie sur cette plateforme sera révélée ultérieurement.
De l'humour, de la baston, des personnages phares comme Robin, Nightwing, Batgirl, Jim Gordon, Catwoman, Talia al Ghul, le Joker, Poison Ivy, Mr. Freeze, Double-Face, Ra's al Ghul, Bane et d'autres encore... Et vous pourrez arpenter Gotham comme il vous plaira puisque la ville sera proposée en monde ouvert.
Bref, si vous ailmez les LEGO, si l'univers de Batman vous tente, voilà de quoi passer de longues heures à combattre le crime et aider la veuve et l'orphelin.
Un jeu qui s'appréciera aussi en famille.
On vous laisse avec le trailer de lancement :
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