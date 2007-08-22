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Publié le Jeudi 21 mai 2026 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

 

Deep Rock Galactic: Rogue Core est sorti en accès anticipé

Les nains furieux

Ghost Ship Games et Coffee Stain Publishing viennent de sortir Deep Rock Galactic: Rogue Core sur PC, sur Steam, en accès anticipé. Il est proposé au prix de 29,99 €. Le jeu s'inscrit dans la saga Deep Rock Galactic, mais il ne s'agit pas d'un DLC, il s'agit d'un jeu à part entière.

Deep Rock Galactic: Rogue Core est un FPS en coop, à composantes Roguelite. 

Vous êtes un nain du futur, détaché sur la planète Hoxxes IV. Sur place, la compagnie y extrait du minerai Expenite. Le contact avec la compagnie minière a été coupé. Vous êtes donc, en tant que membre des Reclaimers, une unité d'élite, d'aller voir ce qui a bien pu se passer. Et sur place, ô surprise, y'a des méchants qu'il va falloir flinguer. 

5 classes de personnage sont proposés. Si vos nains évoluent au fil de l'expérience glanée, ils commencent chaque run avec l'équipement minimum. Il faudra l'upgrader au fur et à mesure, durant la partie.

A découvrir en vidéo, bien entendu :

 

 
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