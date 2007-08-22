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Publié le Jeudi 21 mai 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
Thick as Thieves est sorti
Le nouveau jeu de Warren !Thick as Thieves vient de sortir. Notez qu'on est sur le test et qu'il arrive dès qu'on a un créneau... En tout cas, le jeu est développé par OtherSide Entertainment et édité par Megabit Publishing. Il est disponible sur PC, sur Steam.
Un petit jeu qui a l'air sympa, surtout quand on sait qu'il est vendu à 4,99 € seulement. Il n'y a donc aucune raison de ne pas craquer, d'autant plus qu'il est signé Warren Spector, à qui l'on doit notamment... Deus Ex et Thief: Deadly Shadows.
Au menu, 16 missions courtes, 2 cartes rejouables, 6 objets à débloquer durant les missions...
Thick as Thieves est un jeu de vol. La discrétion est de mise. Jouable en solo ou en coop, le jeu vous emmène en Ecosse, en 1910, dans un monde dystopique où la magie se mélange à de nouvelles technologies.
Vous devez réussir à voler des objets précieux. Plusieurs personnages sont jouables, chacun avec ses particularités, ses forces, ses faiblesses, son équipement...
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