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Publié le Jeudi 21 mai 2026 à 10:45:00 par Cedric Gasperini
Alruna: End of History, un nouveau metroidvania en pixel art
Un p'tit jeu sympaDéveloppé par Neckbolt, pseudo du développeur suédois Niklas Hallin, et édité par Burning Planet Digital, Alruna: End of History est un nouveau metroidvania en pixel art, qui est prévu sur Steam pour le 4 juin prochain. Si vous voulez tester le jeu, sachez qu'une démo gratuite y est téléchargeable.
C'est le deuxième jeu Alruna, mais totalement indépendant du premier. Les nécro-industrialistes pillent les ressources du monde, le laissant à l'agonie.
Alruna, une jeune nymphe florale, doit les combattre pour restaurer l'équilibre.
Un jeu avec son lot de puzzles, de combats, et dont la musique fleure bon les années 90. A découvrir dans une petite vidéo de lancement :
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