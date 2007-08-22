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Publié le Jeudi 14 mai 2026 à 14:00:00 par Cedric Gasperini
(TEST) Forza Horizon 6 (PC, Xbox Series)
Alors c'est ça qu'on appelle le bonheur ?Le monde part à vau-l'eau, la guerre fait rage, les deux plus grandes puissances militaires du monde sont dirigées par deux débiles dangereux, la société se délite, les extrêmes sont aux portes du pouvoir et tout le monde trouve ça normal, les gens sont de plus en plus cons (une étude scientifique vient de le prouver) et on ne trouve plus d'Ovomaltine au café depuis plusieurs dizaines d'années.
Bref, la vie, c'est de la merde.
Heureusement, régulièrement, Xbox Game Studios nous sort un Forza pour nous la rendre un peu plus joyeuse, un peu plus belle, un peu plus intéressante. Et rien que pour ça, elle mérite d'être vécue.
Reste à savoir si cette fois encore, la magie va opérer...
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