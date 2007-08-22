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Publié le Jeudi 14 mai 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
Serpent's Gaze, un nouveau Soulslike coop
Le jeu sort en accès anticipéDéveloppé par Feeble Minds, Serpent's Gaze est un nouveau Soulslike coop, qui sortira le 25 mai prochain en accès anticipé sur PC, sur Steam.
Ce jeu d'action, présenté comme "difficile", se présente en vue extérieure. Il est jouable de 1 à 4 joueurs et vous allez arpenter un désert antique, mais aussi des cités maudites, des donjons maléfiques... le tout pour combattre des ennemis et des boss impitoyables.
Bref, vous allez mourir plein de fois comme des merdes.
Vous trouverez dans les niveaux des améliorations, comme des bénédictions de divinités, des cadeaux, des reliques... le but étant de devenir assez puissant pour battre les ennemis à venir.
Quelques éléments aléatoires viennent agrémenter les parties : mini-boss, obstacles...
Le jeu est à découvrir en vidéo :
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