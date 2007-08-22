(TEST) Corsair Vanguard Air 99 Wireless, un clavier haut de gamme

Publié le Mercredi 13 mai 2026 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Multi tout

Encore une fois, on vous le répète : vos skills de joueurs ne font pas tout dans une partie. Et parfois, une victoire peut se jouer sur un petit détail. Un millième de seconde.Il est donc important d'avoir toutes les armes en main. Et les armes, ce sont les accessoires. Une bonne souris, un bon casque mais aussi et surtout, un bon clavier.Un de ces trucs qui déchire, qui va vous faire gagner du temps, de la réactivité, et booster vos compétences.Bon, après, si vous vous faites défoncer quand même, c'est que vous êtes nul. Et là, même le meilleur des claviers n'y pourra rien.On a testé le nouveau venu de chez Corsair. Et il a quelques atouts en manche.