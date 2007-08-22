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Publié le Mardi 12 mai 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
RoadHouse Simulator : mieux que le film ?
Patrick ou Jake ?Inspiré par le film RoadHouse, avec Patrick Swayze (on oublie le remake, hein ?), le jeu RoadHouse Simulator est développé par Drago Entertainment.
Il est prévu pour le 3e trimestre de cette année, sur PC, sur Steam.
Une démo, en forme de prologue, sera disponible la semaine prochaine.
On va y jouer tout simplement un videur, dans un bar de routiers, au bord de la route 66. En vue subjective, vous allez devoir faire régner l'ordre et casser des bouches.
Tout un tas de sales types n'ont qu'une idée : foutre le bordel. A vous de leur faire ravaler leurs dents.
Vous devrez aussi vous occuper de votre bar, le réparer, l'améliorer... bref, en faire un lieu incontournable, et sûr.
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