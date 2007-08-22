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Publié le Mardi 12 mai 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Tame-a-goat-chi, un tamagotchi chèvre
Bêêêête comme chouTame-a-goat-chi est un petit jeu inspiré des tamagotchis, développé par Rio Master et à sortir prochainement sur PC. Il sera notamment disponible via Steam.
Il s'agit d'un jeu en surcouche, qui se met sur votre écran d'ordinateur pendant que vous travaillez ou surfez sur le net.
Vous allez prendre soin d'un troupeau de chèvres, chacune ayant sa propre personnalité, et vous allez les voir s'amuser, réagir au monde qui les entoure.
Vous pourrez leur acheter des jouets, cultiver des plantes, les faire participer à des mini-jeux...
Une démo est disponible actuellement, si vous voulez tester le jeu.
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