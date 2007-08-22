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Publié le Lundi 11 mai 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
Resident Evil Requiem : le nouveau mode Leon doit mourir à jamais
Reviens, Léon, j'ai les mêmes à la maison !Capcom a lancé un nouveau mode de jeu, baptisé "Léon doit mourir à jamais" pour Resident Evil Requiem. Ce nouveau mode est proposé gratuitement et disponible dès à présent.
Ce mode de jeu est accessible à la fin de l'histoire principale. On y incarne Léon S. Kennedy et on va parcourir des zones déjà visitées. Au menu, des hordes de zombis et des boss plus puissants à combattre. Les joueurs doivent Remplir une jauge d’amplification en éliminant des adversaire pour débloquer des capacités d’amplification.
L'ordre de visite des zones est aléatoire.
En plus de ce nouveau mode, des bugs ont été corrigés, la gestion de la Dualsense sur PC a été ajouté.
Une vidéo présentant ce nouveau mode a également été mise en ligne :
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