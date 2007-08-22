Star Fox, le remake sur Nintendo Switch 2 le 25 juin

Publié le Lundi 11 mai 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Du beau poil

Nintendo a annoncé la sortie de Star Fox, un jeu basé sur le jeu Nintendo 64 Lylat Wars, pour le 25 juin sur Nintendo Switch 2. Pas de nouveauté, donc, mais un recyclage de Star Fox 64 sorti en 1997. Le jeu était aussi jouable via la console virtuelle sur Wii.Reste à savoir si un jeu vieux de quasiment 30 ans peut être suffisamment retravaillé pour séduire encore aujourd'hui.En attendant, le jeu vous entraîne dans un combat contre Andross, un scientifique fort de fruits, qui cherche à dominer le système solaire de Lylat et notamment la planète Corneria. Fox McCloud, fils de l'ancien chef de la Star Fox, est appelé à la rescousse. Et ça tombe bien : Fox a un compte à régler avec Andross puisqu'il est responsable de la disparition de son paternel.Le jeu se présente comme une réinterpréation cinématographique de Lylat Wars, avec des personnages redesignés, des décors retravaillés et des scènes cinématiques plus détaillées. Ajoutez un doublage intégral en français et une bande-son orchestrale.