Dernières actus
Top des ventes de jeux vidéo su...
Gog.com, les soldes du week-end
(TEST) Trust Keyra Clavier sans ...
Publié le Lundi 11 mai 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
Star Fox, le remake sur Nintendo Switch 2 le 25 juin
Du beau poilNintendo a annoncé la sortie de Star Fox, un jeu basé sur le jeu Nintendo 64 Lylat Wars, pour le 25 juin sur Nintendo Switch 2. Pas de nouveauté, donc, mais un recyclage de Star Fox 64 sorti en 1997. Le jeu était aussi jouable via la console virtuelle sur Wii.
Reste à savoir si un jeu vieux de quasiment 30 ans peut être suffisamment retravaillé pour séduire encore aujourd'hui.
En attendant, le jeu vous entraîne dans un combat contre Andross, un scientifique fort de fruits, qui cherche à dominer le système solaire de Lylat et notamment la planète Corneria. Fox McCloud, fils de l'ancien chef de la Star Fox, est appelé à la rescousse. Et ça tombe bien : Fox a un compte à régler avec Andross puisqu'il est responsable de la disparition de son paternel.
Le jeu se présente comme une réinterpréation cinématographique de Lylat Wars, avec des personnages redesignés, des décors retravaillés et des scènes cinématiques plus détaillées. Ajoutez un doublage intégral en français et une bande-son orchestrale.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- (TEST) Pragmata (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2)
- (TEST) Aphelion (PC, PS5, Xbox Series)
- Ouverture du Pop-Up Store éphémère sur Star Wars à Paris
- SNK et Plaion annoncent la sortie de la NeoGeo AES+ pour les fêtes
- PlayStation Plus : Les nouveaux jeux gratuits de mai
Dernières Vidéos
- RoadHouse Simulator : mieux que le film ?
- Elfie, un éléphant qui fait des châteaux de sable
- Tame-a-goat-chi, un tamagotchi chèvre
- Zoo Simulator à son tour dispo sur PS5
- Drill Deep, un jeu à creuser jusqu'à la folie
- Resident Evil Requiem : le nouveau mode Leon doit mourir à jamais
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD