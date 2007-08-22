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Publié le Jeudi 7 mai 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
(TEST) Trust Keyra Clavier sans fil multi-appareils ergonomique
Il est temps d'y passerLe clavier ergonomique, c'est mieux. Il n'y a pas de débat, pas la peine d'objecter et de me sortir diverses théories et explications fumeuses basées sur un retour d'expérience personnelle.
Le clavier ergonomique, c'est mieux. Un point c'est tout.
Et oui, c'est basé sur un retour d'expérience personnel. Mais aussi sur diverses études scientifiques dont la flemme m'empêche ici de vous donner les liens.
Alors passez à l'ergonomique.
Et ça tombe bien parce qu'on en a testé un de bien, de clavier.
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