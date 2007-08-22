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Publié le Mercredi 6 mai 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
Handmancers, un jeu de cartes inspiré du chifoumi
Y'a pas le puit, on vous dit !Handmancers est un jeu développé par 58blades un studio italien. Il vient de sortir en accès anticipé sur PC, sur Steam, où il est proposé au prix de 14,79 €. Bonne nouvelle, une démo est disponible pour tester le jeu en amont.
Dans un monde en proie à la corruption, vous allez combattre des monstres à l'aide de cartes. Basé sur le fameux chifoumi, ou pierre-feuille-ciseaux si vous préférez, le jeu vous propose d'améliorer vos chances de victoires à l'aide de cartes. Vous pourrez aussi augmenter vos dégâts, lancer des sorts, vous protéger...
A vous de créer un deck puissant.
Comme d'habitude, au fil de vos rencontres, vous gagnerez de nouvelles cartes qui vous rendront de plus en plus puissant et vous permettront d'affronter de plus gros monstres.
Une vidéo de lancement a été mise en ligne :
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