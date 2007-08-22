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Publié le Mardi 5 mai 2026 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
Black Jacket, un roguelite narratif inspiré du Backjack
Faites votre jeu, rien ne va plusBlack Jacket est un roguelite narratif inspiré du Backjack développé par un studio autrichien au nom très bizarre quand même, Mi'pu'mi Games GmbH et édité par Skystone Games. On a essayé de chercher ce que signifie Mi'pu'mi, mais d'une part, ce n'est pas de l'autrichien, d'autre part, on n'a pas trouvé.
En tout cas, leur jeu sort le 12 mais sur PC, Nintendo Switch, PS5 et Xbox Series.
Vous devez affronter des âmes errantes et tourmentées dans l'enfer, dans le but de leur dérober leurs pièces. Votre but est de soudoyer le passeur et quitter enfin les lieux.
Vous allez les combattre dans un jeu de cartes inspiré du Black Jack, mais avec des decks puissants à construire, des artefacts pour vous aider, des couleurs de cartes spéciales...
Vous pourrez par exemple, avec ces cartes spéciales, diminuer ou agumenter la valeur des cartes de votre adversaire ou les vôtres...
Un trailer de gameplay a été diffusé :
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