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Publié le Mardi 5 mai 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
Bounty Brawl: Most Wanted, un roguelite shooter en coop
Mort ou vifDéveloppé par Nanuq et édité par Infini Fun, Bounty Brawl: Most Wanted est un roguelite shooter en coop qui est prévu pour le 28 mai prochain sur PC, sur Steam.
Une démo est disponible pour tester le jeu avant sa sortie.
Vous aller incarner, seul ou entre amis, un chasseur de primes qui doit aller traquer les criminels les plus recherchés de la galaxie.
De planète en planète, vous allez tenter de les capturer, grâce à votre lasso.
8 chasseurs de primes distincts sont proposés. Vous pourrez avec l'argent récolté, améliorer votre équipement.
Le jeu est jouable jusqu'à 4 en ligne et en local.
A découvrir en vidéo, bien évidemment :
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