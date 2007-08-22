- World of Warships: Legends est sorti en version finale sur PC

Publié le Mardi 5 mai 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Avec plein de nouveautés

Disponible via Steam ou via Xbox PC, le jeu World of Warships: Legends est enfin sorti en version complète. Il débarque avec une mise à jour massive.Signé Wargaming, le jeu propose en plus de son contenu classique, la campagne Montagne en fleurs, des contenus thématiques pour fêter la Golden Week et le retour de l'Empire romain.La campagne dure quatre semaines, avec 80 paliers à franchir et permettra d'acquérir le cuirassé japonais Inamura.La Golden Week propose de nombreuses activités, avec de nombreuses récompenses cosmétiques à gagner, mais aussi des navires tels que le Hyūga et le Musashi.L'Empire romain, quant à lui, propose le croiseur premium italien de rang VIII, le Legate, le port de Tarente, un atelier de concection et j'en passe. L'occasion de gagner le cuirassé premium italien de rang VII, le Marcantonio Colonna.Enfin, « Arpeggio of Blue Steel -Ars Nova- » revient dans Legends, avec tout le contenu déjà publié, avec entre autres l’ARP Musashi, l’ARP Nachi et l’ARP Kirishima.