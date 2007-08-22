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Publié le Vendredi 10 avril 2026 à 12:00:00 par Cedric Gasperini
We were Here Tomorrow : un jeu de puzzles en coop
Ça a l'air intéressantVoous vous réveillez dans une capsule étrange, au sein d'un complexe scientifique inconnu... et étrangement déserté. Vous ne savez pas où vous êtes, mais vous savez que vous voulez sortir de là. Et bonne nouvelle : vous n'êtes pas seul, vous êtes 2.
We were Here Tomorrow est un jeu en coop dans lequel la communication est primordiale, tout comme l'entraide. Vous n'avez, pour communiquer, qu'un talkie-walkie. Il vous permettra notamment de décrire ce que vous voyez, ce qui pourra servir à votre camarade...
Au fil de votre progression, vous allez découvrir de nouveaux outils, de nouveaux objets et, surtout, des réponses à la question : qu'est-ce que vous foutez là ?
Développé par Total Mayhem Games, le jeu sortira sur PS5, Xbox Series et PC, via Steam. Une démo est d'ailleurs disponible sur Steam, pour essayer le jeu.
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