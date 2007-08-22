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Publié le Vendredi 10 avril 2026 à 11:45:00 par Cedric Gasperini
SpaceCraft annoncé en accès anticipé pour le 20 mai
On a hâte de voir çaOn l'attend avec impatience, ce jeu cocorico, puisqu'il est développé par le studio bordelais Shiro Games. Spacecraft sort prochainement en accès anticipé, sur PC, sur Steam. Ce sera pour le 20 mai. La date de sortie vient d'être annoncée. Notez qu'une démo est disponible sur Steam pour tester le jeu dès à présent.
Il se déroule en 2350, alors que l'exploration spatiale a mis à jour une technologie oubliée. Réactivée, elle a quasiment anéanti l'humanité qui a trouvé refuge dans une autre galaxie, fuyant par un portail caché.
Il est désormais l'heure d'explorer cette nouvelle galaxie et de la coloniser, dans l'espoir de faire revivre l'humanité.
Vous allez donc explorer ce nouvel univers, aller de planète en planète, découvrir de nouvelles ressources pour les exploiter, vous développer et améliorer vos propres vaisseaux spatiaux en fonction de ces découvertes.
Vous pourrez construire vos propres vaisseaux en créant des plans et les partager avec les autres joueurs, en leur vendant...
Mais attention, dans l'espace, factions ennemis et pirates se tapissent dans l'ombre, prêts à fondre sur vous... et Dieu sait s'il y a plein d'ombre, dans l'espace...
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