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Publié le Vendredi 10 avril 2026 à 10:45:00 par Cedric Gasperini
Road Truckers: New Beginning, un jeu pour devenir routier
Roule, mabouleDans le pays fictif de Vale Rico, les routes sont défoncées, les bâtiments tombent en ruines et les gens ne peuvent que contempler leur propre misère.
Heureusement, vous êtes là pour leur venir en aide.
Vous êtes transporteur routier. Vous allez prendre en charge des livraions et gagner de l'argent avec. Mais aussi venir en aide aux habitants, en leur livrant de quoi améliorer leur quotidien.
Au fil de vos livraisons, les routes sont refaites, les maisons renovées, la boutiques rouvrent... et vous pourrez investir votre argent pour développer votre activité et créer un véritable Empire.
Au final, Road Truckers: New Beginning est un mélange de simulation et de RPG. Il sortira sur PC et PS5 au 2e trimestre 2026. Il est développé par Road Srudio SA et édité par Feel Good Games.
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