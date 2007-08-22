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Publié le Vendredi 10 avril 2026 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
Evolvania, un metroidvania 2D qui n'a qu'un oeil
Mais deux jambesEvolvania est un metroidvania 2D, avec des décors dessinés à la main, développé par Ela Manuguerra, un développeur solo, et édité par IV Productions.
Le jeu, qui n'a pas de date de sortie, est prévu sur PC, sur Steam.
Vous allez y jouer un oeil, à deux pattes et deux mains, qui veut trouver du collyre. Dans un environnement flippant, fait d'organes et de pierres, entre autres, il va se déplacer, combattre des ennemis, sauter sur des plateformes... et tenter de survivre jusqu'à trouver la précieuse goutte...
Bon. On avoue que dit comme ça, ça ne donne pas spécialement envie. Mais une vidéo vous fera peut-être changer d'idée.
Une démo est disponible pour tester le jeu. Et pour info, lors de sa sortie, il proposera un éditeur de niveaux pour créer les vôtres et les partager avec la communauté.
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