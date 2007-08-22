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Publié le Vendredi 10 avril 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
Total Victory: World Conflict 1939-1945, un énorme wargame annoncé
Une durée de vie exceptionnelle ?Total Victory: World Conflict 1939-1945 est un wargame développé par Kraken Studios, annoncé pour le 1er septembre prochain. Il débarquera sur PC, sur Steam.
Attendez-vous à du lourd. Vous allez revivre l'intégralité du conflit. Mais surtout, toutes les unités sont représentées, avec d'innombrables caractéristiques chacune.
Vous pourrez incarner n'importe quelle puissance mondiale. Un travail titanesque de recherches, de collecte d'infos et de gestion a été réalisé par les développeurs, pour offrir un des jeux les plus complets jamais créé sur la Seconde Guerre Mondiale.
Les fans vont être aux anges.
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