Un Pop-Up Store éphémère sur Star Wars à Paris

Publié le Vendredi 10 avril 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Adoptez un Grogu !

Pour accompagner la sortie du film Star Wars : The Mandalorian and Grogu disponible sur nos écrans dès le 20 mai prochain, The Walt Disney Company va ouvrir, en compagnie de King Jouet, un Pop-Up Store éphémère Star Wars.Au menu, 1000 références de produits. Des livres, des jouets, des collections mode exclusive, des produits de beauté (gni ?) mais aussi un stand de création de sabre laser, des démonstrations de la nouvelle gamme Lego Smart Play, un espace café Star Wars...Ajoutez des rendez-vous thématiques, des animations, des week-ends spéciaux...300m² de boutique vous attendent.