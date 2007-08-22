- Castlevania: Belmont’s Curse dévoile une nouvelle vidéo

Publié le Vendredi 10 avril 2026 à 12:15:00 par Cedric Gasperini

En tout cas, c'est joli

Nouvel épisode de la franchise, Castlevania: Belmont’s Curse est prévu pour cette année sur PS5, Xbox Series et PC. Il est signé Konami, développé en partenariat avec Evil Empire Studios et Motion Twin.Le jeu vous emmène à Paris au XVe siècle, en 1499 pour être précis. La ville est attaquée par les vampires, il va donc falloir faire le ménage... On va y suivre une chasseuse de vampires, armée du fameux fouet. Le jeu se déroule 23 ans après Castlevania: Dracula’s Curse.Ce sera un jeu d'action-plateformes en 2D, à l'ancienne.Une nouvelle bande-annonce a été dévoilée, tout comme une interview développeur durant laquelle l'équipe de développement explique ses influences et le choix de la direction artistique sur le titre.