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Publié le Vendredi 10 avril 2026 à 12:15:00 par Cedric Gasperini
Castlevania: Belmont’s Curse dévoile une nouvelle vidéo
En tout cas, c'est joliNouvel épisode de la franchise, Castlevania: Belmont’s Curse est prévu pour cette année sur PS5, Xbox Series et PC. Il est signé Konami, développé en partenariat avec Evil Empire Studios et Motion Twin.
Le jeu vous emmène à Paris au XVe siècle, en 1499 pour être précis. La ville est attaquée par les vampires, il va donc falloir faire le ménage... On va y suivre une chasseuse de vampires, armée du fameux fouet. Le jeu se déroule 23 ans après Castlevania: Dracula’s Curse.
Ce sera un jeu d'action-plateformes en 2D, à l'ancienne.
Une nouvelle bande-annonce a été dévoilée, tout comme une interview développeur durant laquelle l'équipe de développement explique ses influences et le choix de la direction artistique sur le titre.
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