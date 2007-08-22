Dernières actus
Castlevania: Belmont’s Curse d...
We were Here Tomorrow : un jeu d...
SpaceCraft annoncé en accès an...
Dead as Disco : un beat'em up fa...
Publié le Vendredi 10 avril 2026 à 12:30:00 par Cedric Gasperini
Don’t Starve Elsewhere : un nouveau jeu annoncé
Il est l'heure de mangerLa fameuse saga Don't Starve, dans laquelle vous devez survivre et ne pas mourir de faim, revient avec un nouvel opus, intitulé Don’t Starve Elsewhere. Il est toujours signé Klei Entertainment.
Vous allez évoluer dans un tout nouveau monde, avec de la magie, combattre pour votre survie face à des monstres et tout un tas de dangers dont le seul but est de vous faire rendre l'âme.
Le jeu est jouable en multi.
Vous pourrez découvrir des montagnes enneigées, des rivières, des mers, des forêts, des grottes... tout un tas de nouveaux biomes, tous plus mortels les uns que les autres.
Une première vidéo a été dévoilée... Le jeu devrait sortir cette année sur PC, sur Steam.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- Borderlands 4 : une nouvelle vidéo sur C4sh le Roublard
- Salvation Denied : un jeu de construction à la con, en coop
- (TEST) Magic: The Gathering - Teenage Mutant Ninja Turtles
- Who are you?, un jeu d'horreur avec des ovnis
- (TEST) Greedfall : The Dying World (PC, PS5, Xbox Series)
- (TEST) Pokémon Pokopia (Nintendo Switch 2)
- Tomodachi Life : Une vie de rêve s'offre une démo et une vidéo
Dernières Vidéos
- Don’t Starve Elsewhere : un nouveau jeu annoncé
- Castlevania: Belmont’s Curse dévoile une nouvelle vidéo
- We were Here Tomorrow : un jeu de puzzles en coop
- SpaceCraft annoncé en accès anticipé pour le 20 mai
- Dead as Disco : un beat'em up façon clip vidéo
- Temtem: Pioneers, un nouveau MMORPG annoncé
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD