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Publié le Vendredi 10 avril 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
Frostrail : le FPS de survie en playtest
De glace et de feuDéveloppé par le studio FakeFish, à qui l'on doit le jeu Barotrauma, et édité par Shiro Unlimited, Frostrail est un FPS de survie qui se déroule dans un monde post-apocalyptique. Il est attendu sur PC, via Steam, dans le courant de cette année, au 4e trimestre...
Un Playtest sera lancé le 16 avril. Vous pouvez d'ores et déjà vous y inscrire.
Le jeu vous entraîne dans un monde où la neige et la glace ont recouvert le globe. A bord de votre train, vous sillonnez le monde à la recherche de ressources... Vous pourrez améliorer votre train, son confort, ses équipements, améliorer vos armes et vos objets...
Vous allez explorer un monde ouvert, avec son lot de villages, de forêts, de mines à explorer... et bien entendu de gares... alors que rôdent d'innombrables dangers, parfois surnaturels. Des monstres, des zombies et tout un tas d'ennemis, dont des humains, n'attendent qu'une chose : vous faire la peau.
Le jeu est jouable en solo ou en coop.
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