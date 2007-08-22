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Publié le Vendredi 10 avril 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
Bus Simulator 27 se dévoile
Chauffeur, si t'es champion...45 bus, de 13 constructeurs, vous attendent dans Bus Simulator 27. La simulation de chauffeur de bus est de retour. Cette fois, vous allez découvrir Felicia Bay.
C'est une région fictive, avec son port, sa vieille ville, son château, son parc d'exposition, sa banlieue... bref, vous allez sillonner les routes dans l'espoir de tenir les horaires et mener à bon port les passagers.
Un coin ensoleillé, inspiré du Portugal et de l'Espagne, à jouer seul ou en coop jusqu'à 4. 3 modes de jeu sont disponible : histoire, carrière et bac à sable.
Vous pourrez incarner... un chauffeur, un contrôleur ou un passager.
Le jeu s'offre une nouvelle bande-annonce. Notez qu'il est développé par Simteract, édité par Astragon Entertainment et prévu sur PC, PS5 et Xbox Series.
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