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Publié le Vendredi 10 avril 2026 à 11:30:00 par Cedric Gasperini
Dead as Disco : un beat'em up façon clip vidéo
This is the rhythm of the fightDéveloppé par Brain Jar Games Inc, Dead as Disco sortira le 5 mai prochain en accès anticipé sur PC, sur Steam et l'Epic Games Store. Une démo est actuellement disponible, si vous voulez tester le jeu.
Il s'agit d'un beat'em up dans lequel vous allez incarner Charlie Disco, une vedette déchue qui tente de retrouver son statut de star. Pour ça, il va devoir combattre ses anciens membres de groupe qui l'ont trahi.
Le tout en musique, et en rythme s'il vous plait. C'est la synchronisation avec le son qui vous permettra de réussir de bons coups et combos.
La musique est composée de tubes anciens et récents, sous licence. Mais vous pourrez aussi charger votre propre musique.
Enfin, vous pourrez personnaliser votre personnage et le jeu sera jouer en coop.
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