(TEST) Pokémon Pokopia (Nintendo Switch 2)

Publié le Vendredi 20 mars 2026 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Pas la bonne cible

J'aime bien les jeux Pokémon. C'est toujours un plaisir de les tester. Même si tous les opus ne se valent pas, le plaisir de choper toutes ces saloperies de bestioles et de les enfermer dans des boules trop petites pour elles est toujours bien là.M'enfin faut quand même qu'il y ait un minimum de challenge, quoi.Et le challenge, c'est justement tout ce qui manque à ce Pokémon Pokopia.Reste un petit jeu mignon, sympathique, qui devrait plaire aux plus jeunes. Petit souci, voilà longtemps que je ne suis plus un "plus jeune".Allez, on vous laisse lire ça...