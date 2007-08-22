Escape By Spoon : un jeu d'évasion et de petite cuillère

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Publié le Vendredi 20 mars 2026 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

 

Escape By Spoon : un jeu d'évasion et de petite cuillère

Faites votre trou

Développé par Paiband Game Studio et prévu sur PC, sur Steam, Escape By Spoon est un jeu d'aventure inspiré des dessins-animés.

Il se joue en vue subjective.

Vous êtes en prison et vous avez une petite cuillère. Voilà le pitch. Maintenant, il faut réussir à s'évader.

Attention aux gardiens. Attention à ne pas vous faire prendre. Attention à bien creuser dans la bonne direction... 

En tout cas, la première bande-annonce donne envie d'en voir plus... A suivre de près, donc.

 

 
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