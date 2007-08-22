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Publié le Jeudi 18 juin 2026 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
Drug Dealer Simulator 2 est sorti
Vendeur de shitDéjà disponible depuis 2 ans sur PC, le jeu Drug Dealer Simulator 2 vient de sortir sur PS5 et Xbox Series.
Vous allez y Incarner Eddie, hors-la-loi après de mauvaises décisions passées, qui a trouvé asile sur l'île Isla Sombra. Et vous n'êtes pas à une mauvaise décision près : vous trouvez que votre nouvel habitat est idéal pour monter un traffic de drogues.
Vous allez donc utiiliser vos connaissances et vos compétences pour créer votre clientèle et monter votre business pour devenir un vrai baron de la drogue. Vous devrez entretenir et améliorer votre local, cuisiner et créer vos drogues, combattre vos concurrents, fidéliser votre clientèle et engager des petites mains ainsi que créer une hiérarchie afin de monter un véritable cartel.
Drug Dealer Simulator 2 est un jeu solo ou en coopération jusqu'à trois joueurs, de gestion, d'action, d'exploration et de simulation.
On vous rappelle qu'il est développé par Byterunners et édité par Movie Games.
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