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Publié le Jeudi 18 juin 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Enginefall, un jeu de baston dans le train
Le quotidien des usagers de la SNCFDéveloppé par Red Rover Interactive et prévu cette année sur PC, via Steam, le jeu Enginefall est un jeu jouable en solo ou en équipe, un FPS toutefois detiné à être principalement joué en multi, dans lequel vous allez devoir infiltrer un train.
Façon Snowpiercer, il vous faudra en remonter tous les wagons, un par un, pour atteindre la 1e classe et récupérer du butin. Chaque wagon sera plus périlleux et dangereux que le précédent.
Vous reviendrez ensuite à votre base pour profiter de ce que vous avez récupéré pour améliorer votre matériel. Vous devrez aussi défendre cette base contre les raids des autres joueurs.
Vous pourrez enfin construire et équiper votre propre train.
Eginefall est actuellement en démo gratuite.
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