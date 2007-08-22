Lost in Tandem, un jeu d'aventure et de réflexion très sympa

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Publié le Mercredi 17 juin 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

 

Lost in Tandem, un jeu d'aventure et de réflexion très sympa

Duo improbable

Il a une bonne bouille, ce Lost in Tandem, développé par Tempete Studio et édité par Juicebox Studios. Avec ses graphismes colorés, son ambiance post-apocalyptique et son mélange de puzzles, d'aventure et de plateformes.

Jouable seul ou en coop, Lost in Tandem raconte l'histoire d'une jeune fille et de Mech-ute, un robot défectueux qui l'accompagne. Ce robot détient en son coeur, un ensemble de coordonnées géographiques. Les deux compères décident de s'y rendre...

Rencontres insolites, dangers, le tout dans un monde où la nature reprend ses droits... c'est un véritable voyage qui vous attend.

Lost in Tandem sortira le 22 juillet prochain sur PC, sur Steam.

Une démo gratuite et téléchargeable dès maintenant, et une nouvelle vidéo a été publiée : 

 

 
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