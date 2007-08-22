Hellraiser: Revival arrive le 8 octobre

Publié le Mercredi 17 juin 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

A temps pour Halloween

Clive Barker's Hellraiser: Revival est un jeu de type Survival Horror, en vue subjective, inspiré par les univers de Clive Barker et surtout, basé sur les célèbres films Hellraiser.Les joueurs prendront les commandes d'Aiden, qui doit découvrir les pouvoirs de La Configuration des Lamentations, un mystérieux cube de puzzle.Il tente d'aider sa copine à sortir des enfers. Avec les capacités du cube, il devra combattre le culte et ses démonter, et remonter jusqu'à Pinhead, l'entité maléfique.Le jeu est signé Saber Interactive (World War 2, Snowrunner, Expeditions: A Mudrunner game...) et sera disponible sur PC, PS5 et XBox series.Il sortira le 8 octobre prochain.Une nouvelle vidéo a été dévoilée.