Space Tail: Definitive Edition, un jeu qui a du chien

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Publié le Mardi 16 juin 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

 

Space Tail: Definitive Edition, un jeu qui a du chien

Spatial, le chien

Développé par Enjoy Studio et édité par Bohemia Interactive, le jeu s'inspire des débuts de la conquête spatiale. Vous allez incarner Béa, une chienne qui a traversé l'espace et explore des mondes inconnus.

Il s'agit d'un petit jeu de plateformes 2D dans lequel vous allez visiter différentes planètes, résoudre des énigmes, rencontrer des civilisations extraterrestres, se faire des amis...

Ce petit jeu d'exploration est déjà sorti en 2022 sur PC, puis l'année d'après sur consoles. Il revient dans une version plus complète, avec des bugs corrigés, l'ajustement de la difficulté sur certains niveaux, des graphismes retravaillés et surtout, l'ajout de tous les DLC sortis jusque là.

Space Tail: Definitive Edition sort prochainement sur PC, sur Steam. Une démo y est disponible gratuitement.

Le jeu est à découvrir en vidéo : 

 

 
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