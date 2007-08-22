1666 : Amsterdam dévoile un carnet de développeurs

Publié le Mardi 16 juin 2026 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Un jeu très attendu

Amsterdam, 1666. Noa Brooklyn, une Perceptrice élevée par les Zaindaris. Son but est de récupérer le pouvoir tenu par les Originaux, des entités qui vivent parmi les humains depuis des siècles. Quant à Aaron, arraché à l'année 1999, il est désormais incarné dans un chat...Le jeu est développé par Panache Digital Games, à qui l'on doit l'excellent et original Ancestors: The Humankind Odyssey.Le jeu sera lancé en accès anticipé cette année, sur PC, avec plus tard des sorties sur consoles également. Il s'agira d'un jeu d'action-aventure narratif, en vue extérieure, à l'ambiance sombre et pesante.Et c'est Patrice Désilets (Assassin's Creed) qui est aux commandes.On le retrouve dans un carnet de développeurs, avec Jean-François Boivin (Co-Founder & Executive Producer), Éléa Gadéa (Researcher & Marketing Coordinator) et Maxime Fortin (Senior Level Designer).Est-ce que l'on saura pourquoi le jeu se déroule 2 ans après la bière ?