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Publié le Mardi 16 juin 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
Mistfall Hunter est jouable gratuitement
C'est bêtaMistfall Hunter est jouable en bêta ouverte sur PC, PS5 et Xbox Series. La version finale est toujours prévue pour le 29 juillet. Rendez vous sur chaque plateforme pour y participer automatiquement.
Pour rappel, il s'agit d'un RPG en vue extérieure qui se déroule dans un monde en plein chaos. Après une guerre dévastatrice entre les Dieux du ciel et ceux des limbes, tous ont disparu, laissant leur sang se transformer en brume qui corrompt la terre et transforme les êtres vivants en monstres difformes.
Le seul espoir de l'humanité réside dans Rosée, une jeune femme capable de ressusciter les héros tombés au combat. Leur mission : chasser les monstres, récolter le sang de leurs ennemis et s'en servir pour raccomoder la toile du destin.
Le jeu et développé par Bellring Games et édité par Skystone Games. Il sera jouable en solo ou en équipe.
5 classes sont disponibles : mercenaire, mage, flèchenoire, stryge de l'ombre et prophète. Chacun avec ses propres armes, son propre style de combat, ses propres forces et ses propres faiblesses. Plus de 10 compétences sont proposées. A vous de faire les bons choix. De nombreux talents seront aussi à votre dispoition pour créer le héros parfait.
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