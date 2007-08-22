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Publié le Mardi 16 juin 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
The Guild – Europa 1410 en démo et en vidéo
A essayer, doncLa démo de The Guild - Europa 1410 est disponible gratuitement sur PC, via Steam. Le jeu est développé par le studio Ashborne Games et est édité par THQ Nordic. Dans la démo, trois lignées sont disponibles : forgeron, tavernier et alchimiste. 17 tours sont jouables pour vous donner un aperçu du jeu.
Le jeu, on vous le rappelle, sortira en accès anticipé le 16 juillet prochain. Il s'agit d'un 4X qui s'inspire du jeu Europa 1400: The Guild sorti en 2006.
Vous allez y fonder une nouvelle dynastie et tenter d'asseoir sa domination sur le monde, année après année, siècle après siècle. Vous devrez étendre votre influence, que ce soit via les conquêtes, la politique ou le commerce. Pots-de-vin, vols, meurtres seront inévitables...
Si seules 3 professions sont disponibles dans la démo, 11 pourront être choisies pour débuter l'aventure au total. Seront à ajouter au jeu final : maçon, parfumeur, voleur, garde, menuisier, tailleur, prédicateur ou brigand.
Que vous embrassiez une profession honnête ou non, vous aurez les mêmes chances.
Pour durer dans le temps, les mariages seront aussi importants. Vous pourrez choisir d'embrasser n'impore quel métier pour arriver à vos fins : voleur, forgeron, garde, prêtre, marchand... et faire peu à peu votre trou dans le grand monde...
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