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LumenTale: Memories of Trey est ...
Publié le Mercredi 27 mai 2026 à 11:30:00 par Cedric Gasperini
(TEST) 007 First Light (PC, PS5, Xbox Series)
James Bond comme un taureau ?Sean Connery, bien sûr, Roger Moore, évidemment, puisqu'il est le Bond de ma génération, George Lazenby, parce que le film était excellent, Timothy qui ?, Pierce Brosnan avec brio... mais j'ai moins été convaincu par Daniel Craig.
James Bond, je connais. J'ai toute la série, même non-officielle (Jamais plus...) et dès qu'un film passe à la télé, j'avoue me laisser tenter, quasiment à chaque fois, par son visionnage.
Oui, même quand il s'agit de Timothy machin, là...
Bref, James Bond, c'est ma came. Mais en jeu vidéo ?
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