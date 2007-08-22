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Publié le Mercredi 27 mai 2026 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
Tomo: Endless Blue s'offre un Kickstarter
Capturez-les tous... ça vous fait penser à quelque chose ?Développé par un nouveau studio, Onibi, fondé par d'anciens membres des équipes de Fall Guys, Fortnite, Baldur’s Gate 3 et League of Legends, le jeu Tomo: Endless Blue vient d'être proposé en Kickstarter.
Il s'agit d'un RPG en monde ouvert de type voxel qui permet de générer un monde unique pour chaque joueur, avec ses propres personnages, ses propres villages, ses propres missions, quêtes, histoires... le tout aléatoirement.
Vous explorerez un vaste océan rempli d'îles et partirez à la recherche de Tomo, des créatures qu'il faudra capturer et entraîner pour combattre à vos côtés.
Le jeu sera jouable en solo ou en coop.
Il est prévu sur PC, sur Steam. Aucune date de sortie n'a été précisée.
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