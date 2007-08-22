LumenTale: Memories of Trey est sorti

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Publié le Mercredi 27 mai 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

 

LumenTale: Memories of Trey est sorti

Capturez-les tous... ça vous fait penser à quelque chose ?

Développé par Beehive Studios et édité par Team17, le jeu LumenTale: Memories of Trey est sorti sur PC, via Steam, et sur Nintendo Switch. Il est proposé au prix de 24,99 €.

Vous allez incarner Trey, dont le but est de capturer des êtres surnaturels, des Animon. Les Animon sont apparus pour protéger la Nature et les habitants, alors que le monde de Taléa sombrait dans la violence, les deux héritiers du défunt Empereur se faisant la guerre.

140 Animon sont à rechercher, capturer et entraîner pour combattre à vos côtés. 

Vous pourrez en échanger avec les autres joueurs, pour compléter votre collection. 

Des combats entre joueurs sont aussi possibles.

Le jeu est à découvrir en vidéo : 

 

 
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