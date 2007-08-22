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Publié le Mercredi 27 mai 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
World of Tanks: HEAT est sorti
The Heat is onWorld of Tanks: Heat est désormais disponible. Il est jouable sur PC, PS5 et Xbox Series. On vous rappelle qu'il est gratuit. Le jeue st signé Wargaming. Il s'agit d'un jeu multi, PvP (joueur contre joueur), à 10 contre 10, plus basé sur un affrontement immédiat et direct comme un Call of Duty qu'un affrontement tactique comme le précédent jeu de la marque, World of Tanks.
Un jeu de baston, en fait, à bord de chars d'assaut dans lequel vous pourrez améliorer, ajuter et optimiser vos chars. Chaque joueur doit tenir un rôle sur le champs de bataille. Qu'il s'agisse d'un Defender, puissant, résistant, qui définit la ligne de front, d'un Assault, rapide et dédié au harcèlement des ennemis ou un Marksman, qui agit à distance.
Chaque agent contrôle deux chars au maximum, disposant chacun de ses capacités spéciales. Enfin, ils sont dotés de capacités ultimes : Contracted Strikes, qui lance des roquettes Hydra sur tous les ennemis à portée, Hunting Time qui procure des missiles téléguidés ou Creeping Barrage qui effectue des frappes d'artillerie.
Il y a 8 agents disponbles, via les 3 rôles déjà cités (Defender, Assault et Marksman). 15 véhicules sont inclus. 8 cartes sont proposées comme champs de bataille. Enfin, quatre modes JcJ (Hardpoint, Control, Kill Confirmed et Conquest) seront disponibles.
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