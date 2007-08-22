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Publié le Mardi 26 mai 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
Iconique Marilyn Monroe : un livre exceptionnel
Vraiment sublimeIconique Marilyn Monroe est un livre signé Bruno Bernard, un des grands photographes de l'âge d'or d'Hollywood. Ami de l'actrice, il a eu le plaisir de la photographier de très nombreuses fois, à l'occasion de tournages, d'apparitions publiques ou dans l'intimité.
Il a aussi beaucoup écrit, dans ses journaux intimes, dont des extraits accompagnent ici les images. De nombreuses anecdotes, de nombreux souvenirs et des témoignages de Joshua John Miller, petit-fils de Bruno Bernard, et de Mark A. Fortin, qui livrent des informations rares, précieuses et fascinantes sur la plus belle actrice de sa génération (de tous les temps ?).
Le livre est magnifique. L'objet en lui-même est magnifique, avec sa couverture toilée et sa photo lenticulaire (selon l'angle de vue, on a deux images différentes).
Au final ce sont 272 pages exceptionnelles, le tout pour un tout petit prix, compte tenu de la qualité de l'ouvrage.
De nombreuses photos, très nombreuses, des clichés inédits, des couvertures de magazine et j'en passe, retracent la vie tragique de la célèbre icone.
Les textes sont vraiment intéressants, parfois poignants, toujours justes, sans jamais en faire trop.
Il n'y a finalement pas grand-chose de plus à dire de cet ouvrage, si ce n'est continuer les louanges : c'est magnifique, c'est à pleurer de beauté, c'est vraiment un livre indispensable à tout amoureux du cinéma.
C'est bientôt la fête des mères et des pères. Le cadeau est déjà tout trouvé.
Auteur : Bruno Bernard
Editeur : Larousse
Prix : 39,95 €
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