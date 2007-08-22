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Publié le Mardi 26 mai 2026 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
You Know the Drill : Et si on minait, Bernard ?
Faut expliquer la vanne ou vous l'avez ?You Know the Drill est un jeu de minage, destiné à vous relaxer. Pas de grosse difficulté, par de niveau stressant, juste du plaisir. Vous dirigez une foreuse et devez aller récupérer différentes ressources. Elles vous serviront à améliorer cette foreuse.
Le jeu est prévu pour le 4 juin 2026, You Know the Drill offre une démo gratuite pour le tester. Il sortira en exclusivité sur PC, sur Steam.
Le jeu est développé par Ludokai et édité par Catoptric Games.
Et au final, de votre petite foreuse de départ, vous aurez un gros truc bien bourrin pour défoncer tous les niveaux et récupérer tout ce qui s'y trouve.
Le jeu est à découvrir en vidéo :
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