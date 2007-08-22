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Publié le Mardi 26 mai 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
Possible One: Lunar Industries, à la conquête de la lune
Non, l'autre lune...Possible One: Lunar Industries est un jeu développé par Upstair Games et qui vient de sortir sur PC, sur Steam, en accès anticipé. Il est proposé au prix de 25,49 €.
Il s'agit d'un jeu de gestion, dans lequel vous êtes en charge de la première colonie lunaire. Vous allez devoir construire de quoi survivre sur l'astre mort.
Vos colons ont besoin d'un toit, mais aussi de nourriture, d'infrastructures essentielles, mais aussi des loisirs pour ne pas sombrer dans la dépression.
Vous devrez aussi extraire des ressources et gérer leur envoi sur Terre.
Le jeu se base sur des technogies réelles et des concepts scientifiques avérés.
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