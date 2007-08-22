MLF Pro Catch, un nouveau jeu de pêche

Publié le Mardi 26 mai 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Ça tombe bien, ce midi, je mange du poisson

MLF Pro Catch est un jeu de pêche qui vous permet d'affronter quelques 40 espèces différentes de poisson et de combattre pour les attraper, pendant de longues dizaines de minutes. Ces poissons-là ne s'attrapent pas en deux temps trois mouvements...Vous devrez préparer votre matériel, choisir le bon spot et même vous lancer dans des tournois, le tout avec un rendu réaliste, notamment en ce qui concerne les techniques de pêche.De vrais spots de pêche seront à votre disposition, tout comme du vrai matériel de vraies marques...Le jeu est donc jouable en solo ou en multi.Il est signé Ultimate Game SA et sortira en juin sur PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 et Meta VR (2027).Une vidéo a été publiée pour présenter le jeu.