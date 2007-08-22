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Publié le Mardi 26 mai 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
Serpent's Gaze, le Soulslike coop est sorti
Vous allez mourir comme des merdesSerpent's Gaze est désormais disponible sur PC, au prix de 15,99 €. Un DLC est également disponible pour 4,49 €... Il est sorti en accès anticipé sur PC, sur Steam.
Développé par Feeble Minds, Serpent's Gaze est un jeu d'action, présenté comme "difficile", se présente en vue extérieure. Il est jouable de 1 à 4 joueurs et vous allez arpenter un désert antique, mais aussi des cités maudites, des donjons maléfiques... le tout pour combattre des ennemis et des boss impitoyables.
Vous trouverez dans les niveaux des améliorations, comme des bénédictions de divinités, des cadeaux, des reliques... le but étant de devenir assez puissant pour battre les ennemis à venir.
Quelques éléments aléatoires viennent agrémenter les parties : mini-boss, obstacles...
Le jeu est à découvrir en vidéo :
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