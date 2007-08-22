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Publié le Mardi 26 mai 2026 à 10:45:00 par Cedric Gasperini
Kidbash: Super Legend, un nouveau jeu d'action roguelite
Inspiré par Mega-ManDans Kidbash: Super Legend, vous incarnez un héros de jeu vidéo... amnésique. Au fil du temps, ce jeune héros, Kidbash, va retrouver la mémoire et retrouver son identité.
Il va rencontrer d'anciennes gloires du jeu vidéo, oubliés.
Son but est de devenir le plus grand des héros. Et pour cela, il va devoir retrouver Tao Shen Long, le maître légendaire des montagnes, qui a disparu...
Entre jeu d'action, de plateformes et roguelite, Kidbash: Super Legend sortira sur PC et consoles en 2027. Il est développé par Authentic Remixes et Fat Raccoon, et est édité par Acclaim.
On vous laisse découvrir ça en vidéo :
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