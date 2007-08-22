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Publié le Mercredi 27 mai 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
Mago: Hyperdelicious Edition sur PC et consoles
Un héros avec une barbe de clodoSorti en 2022 sur PC, Mago débarque dans une édition enrichie à la fin de l'année. Mago: Hyperdelicious Edition sera disponible sur PC, certes, mais aussi sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.
Des versions boîtes seront aussi disponibles sur PS5 et Nintendo Switch.
Il s'agit d'un jeu de plateformes en 2D avec des éléments de RPG. Vous allez incarner un sorcier qui doit traverser un royaume entier pour sauver sa fiancée.
De nombreux monstres vont tenter de vous faire barrage, de nombreux pièges sont disséminés sur votre route, mais vous avez avec vous, votre fidèle baguette magique.
Au fil de votre progression, vous pourrez améliorer votre personnage et votre équipement.
Une nouvelle vidéo a été publiée :
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