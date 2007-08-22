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Publié le Mercredi 27 mai 2026 à 10:45:00 par Cedric Gasperini
Life Below est sorti
20 000 vies sous les mersLife Below est un city-builder sous-marin signé du développeur Megapop, avec Rhianna Pratchett au scénario. Il est édité par Kasedo Games. Le jeu vient de sortir sur PC, sur Steam. Le jeu est proposé au prix de 28,99 €. Une démo est disponible si vous voulez tester le jeu avant de l'acheter.
Dans Life Below, vous allez développer et gérer un récif coralien. Alors que l'océan est en péril, que les écosystèmes sous-marins sont à l'agonie, vous allez utiliser le pouvoir du coeur du récif pour recréer des récifs.
Le but est de redonner vie aux fonds marins et d'attirer à nouveau des espèces particulières de poissons et autres organismes marins. Le but du jeu n'est pas de proposer une aventure réaliste au sens propre du terme, juste offrir une expérience cohérente et amener à une prise de conscience.
Pour cette cohérence, le jeu a été développé avec des scientifiques.
Une vidéo de lancement a été mise en ligne :
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